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Emet'te yeşil alan seferberliği

Kütahya’nın Emet ilçesinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalle parkları ile yeşil alanlarda bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalle parkları ile yeşil alanlarda bakım çalışmaları gerçekleştirildi.


Emet Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''Ana caddelerde genel bakım ve tertip çalışmalarının yanı sıra mahalle parkları ve yeşil alanlarda bulunan ağaçların düzensiz uzayarak sarkan dallarında form düzeltmeye yönelik budama çalışması yapılıyor. Çalışma kapsamında sürgün atmaya başlayan ağaçların daha düzgün gelişmesi ve elektrik tellerine değmemesi için budanıyor. Ağaç diplerinde kendiliğinden gelişen sürgünlere müdahale edilerek altları temizleniyor'' ifadeleri kullanıldı.

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