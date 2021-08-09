İhlas Haber Ajansı

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Emet'te zeka oyunları etkinliği düzenlendi

Kütahya’nın Emet ilçesi Gazi Emet Anadolu Lisesi’nde, ’’Telafide ben de varım’’ projesi kapsamında zeka oyunları etkinlikleri düzenlendiği bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesi Gazi Emet Anadolu Lisesi'nde, ''Telafide ben de varım'' projesi kapsamında zeka oyunları etkinlikleri düzenlendiği bildirildi.


Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, yaptığı açıklamada, ''Gerçekleştirilen bu projeyle salgın döneminde evde kapalı kalan çocuklarımızı hem okullarımızla buluşturuyor, hem de çocuklarımızın evde kalmak yerine okullarında öğretmenlerinin gözetiminde iyi vakit geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz zeka oyunları etkinlikleri ile ilgi duydukları alanda kendilerini geliştirme imkanı da buluyorlar. Telafide ben de varım projesi sadece öğrencilerimize değil öğretmen ve velilerimize de hazırlanan planlar doğrultusunda etkinliklere katılma imkanı sağlıyor'' dedi.

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