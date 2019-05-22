Emet'teki KYK Yurdu yeni döneme yetişecek

Kütahya'nın Emet İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek ve İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Umut Işık, inşaatı devam eden KYK Yurdunda incelemelerde bulundu.

2018 yılında ihalesi yapılıp inşaat çalışmalarına başlanan yurdun çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Çiçek, Emet Meslek Yüksekokulu'nun 250 metre uzağında inşaatı devam eden yapının tamamlandığında 400 öğrenciye barınma imkanı sağlayacağını belirtti.

İnşaat çalışmaları hakkında inşaat yetkilisi Cahit Menteş'den bilgi alan Kaymakam Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, "Devletimizin ilçemize sunduğu bir proje olan Kredi Yurtlar Kurumu inşaatı hızla devam ediyor. 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemine yetiştirmeyi hedefliyor ve ilçemizdeki yurt kapasitesini arttırmayı planlıyoruz. İlçemizde yüksekokulda eğitim alan öğrencilerimize en iyi şartlarda, sağlıklı bir ortamda barınmaları için modern bir yurt inşa ediyoruz. Kız ve erkek öğrencilere hizmet verecek bu yurdu gelişmiş donatılarla ilçemize kazandıranlara öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız adına teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

Bodrum katı ile birlikte 7 kattan oluşan ve her katında 20'şer odanın bulunduğu bina, kız ve erkek yurdu olmak üzere 400 öğrenciye hizmet verecek. İçinde yemekhane, ve konferans salonu da bulunan binanın her odasında tuvalet, banyo ve çalışma odası bulunuyor.