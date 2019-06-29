EMKO Antalya'da Emet ilçesini temsil etti

Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi EMKO Antalya Muratpaşa Belediyesi'nce düzenlenen 2. Kadın Kooperatifleri Festivali'ne katıldı.

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği, Türkiye'nin ilk ve tek kadın kooperatifleri buluşması Kadın Kooperatifleri Festivali'nde kadınlar, 2 gün düzenlenen seminer ve çalıştaylara katılarak kooperatifçilik üzerine eğitim aldılar .Akşamları ise oya işlemeleri, çantalar ve el emeği, göz nuru ürünlerini sergileyip satışını gerçekleştirdiler.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın katkıları ile festivale katıldıklarını ifade eden EMKO Kooperatifi Üyesi Neslihan Türe, ''Emet EMKO stantımızda ürettiğimiz yöresel lezetler erişte, tarhana ve çini, elişi, nakış ürünlerinin satışı kadar ilçemizin tanıtımını gerçekleştirdik'' dedi.

Akşam saatlerinde açılan stantlara, Antalyalılar yoğun ilgi gösterirken turistler de festivalin ziyaretçileri arasında yer aldı.