Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak tütüne geçit vermiyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kaçak tütün satışı yapılan işyerlerine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki işyerinde operasyon yaptı. İşyerlerine yapılan eş zamanlı baskıda "askılık" olarak kullanılan gizli bölüm polisin gözünden kaçmadı. Başka bir çıkış bulunmayan gizli bölüme giren asayiş ekipleri, 80 kilogram kıyılmış tütün, 9 bin 880 adet içi dolu makaron, 4 kilogram bandrolsüz pipo tütünü, 396 adet bandrolsüz puro ele geçirdi.

Ayrıca işyerlerinde yapılan aramada izin belgesi olmadan satmaya çalıştıkları, 3 kutu havai fişek, 262 adet meşale ele geçirildi. Daha önce de kaçak sigara ve tütün üzere birçok işyerine baskın yapan asayiş ekipleri, kaçak ürün satışına izin vermeyeceklerini belirttiler.