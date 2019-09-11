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Emniyet Müdürü Çevik'ten Rektör Uysal'a ziyaret

Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.


Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen ziyarette, Rektör Kazım Uysal'a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Atilla Batur ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Miktat Bektaş da hazır bulundu.


Görüşme sonunda Çevik, Uysal'a yeni görevinin hayırlı olmasını ve çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Uysal ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çevik'e teşekkür etti.

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