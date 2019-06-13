Emniyet personeline yangın eğitimi ve tatbikatı

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, emniyet personeline yangın eğitimi verildi ve tatbikat yapıldı.

Şaphane Kaymakamı Lütfullah Göktaş, yaptığı açıklamada, ''Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik ve Şaphane hükümet konağı yangın önleme ve söndürme yönergesi gereğince Kaymakamlığımız ve Gediz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü işbirliği ile bugün İlçemiz hükümet konağında ve İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli personele yangın eğitimi verildi, akabinde yangın tatbikatı yapıldı'' diye konuştu