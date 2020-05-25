Emniyet ve sağlık çalışanlarına bayram ziyareti

Bayram ziyaretleriyle ilgili konuşan Başkan Ceyhun, ”Milletvekilimiz Ceyda Çetin Erenler ve Merkez İlçe Başkanımız Fatih Oruç ile birlikte Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanemizi ziyaret ederek bu süreçte en fazla yorulan pandeminin kahramanları fedakar sağlık çalışanlarımızın Ramazan Bayramını kutladık. İlimizdeki kontrol noktalarını ziyaret edip bizlerin huzur ve güvenliği için çalışan güvenlik güçlerimiz ile ve polis arkadaşlarımız ile bayramlaştık. Allah onlardan razı olsun” dedi.