Emrah Dağ, rekora koşuyor

Belediye Kütahyaspor'un alt yapısından yetişip profesyonel olan ve uzun yıllar üst liglerde farklı takım formalarını terlettikten sonra geçtiğimiz sezon başı yuvasına dönen kaptan Emrah Dağ, dün mavi lacivert forma altında 93. resmi maçına çıktı.

Belediye Kütahyaspor formalarını farklı dönemlerde beşer sezon giyen Fatih Tüfek ve Selim Açıkbaş'ı bu anlamda yakalayan tecrübeli futbolcu, bir maç daha oynaması durumunda onları geride bırakacak. Önünde ise 98 resmi maçta Belediye Kütahyaspor formasını giyen Ahmet Özsülün ve 99 maçla Çağatay Acar bulunuyor.

Emrah Dağ, 7 maça daha çıkması durumunda 100 maç barajına ulaşarak dalya diyecek. 1990 yılı sonrasına ait resmi TFF kayıtları incelendiğinde, Belediye Kütahyaspor forması altında 100 maç barajını aşan 12 futbolcu bulunuyor.

Emrah Dağ'ın çıktığı 93 maçta 7 de golü bulunuyor.