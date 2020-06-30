En büyük Bor Karbür Tesisi Kütahya'ya yapılacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek, bor üretimindeki son gelişmeler hakkında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer'den bilgiler aldı.

Milletvekili Ahmet Erbaş, Eti Maden İşletmeleri'nin son dönemde başta Borel olmak üzere yapmış olduğu başaralı çalışmalardan dolayı Genel Müdür Keleşer'e teşekkür etti.

Bor Karbür'ün ana ham maddesinin borik asit olduğunu ifade eden Keleşer, ”Borik asit sadece Kütahya ve Bandırma'da üretiliyor. Şu anda Bandırmada tesisin yapım çalışmaları sürüyor. Bu tesisin ardından, daha büyüğünü Kütahya'da yapacağız. Zaten başka yerde yapma imkanımız da yok. Bu tesis Kütahya'ya yapılacak. Ayrıca Emet ve Hisarcık bölgemizde arazi sıkıntımız da yok bu nedenle bu bölgeye dev tesis kurmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.