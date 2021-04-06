En çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, kütüphane verilerine göre en çok kitap okuyan öğrenciler Kaymakam Özgür Pelvan tarafından ödüllendirildi.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, ''İlçemizde, İlçe Halk Kütüphanesi'nin verilerine göre en çok kitap okuduğu anlaşılan Aslanapa İlkokulu Öğrencisi Hayrunnisa Demirci ve Aslanapa Ortaokulu Öğrencisi Fatma Demir'i ödüllendirerek öğrencilerimizi tebrik ettik. Bundan sonra düzenli olarak bu etkinliği düzenleyeceğiz. Geçtiğimiz günlerde ''Aslanapa okuyor'' etkinliğine yaşlısından gencine bir çok vatandaşımız evlerinde kitap okuyarak destek verdi. Herkese teşekkür ediyorum'' dedi.