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En çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendiriliyor

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde ilkokul öğrencileri arasında en çok kitap okuyan ilk 3 öğrenci her hafta ödüllendiriliyor.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde ilkokul öğrencileri arasında en çok kitap okuyan ilk 3 öğrenci her hafta ödüllendiriliyor.


Çavdarhisar 100. Yıl İlkokulu sınıf öğretmeni Emine Çelik, yaptığı açıklamada, ''Okulumuz öğrencilerinin, sene başında başlattığı proje çerçevesinde en çok süre kitap okuyan öğrenciler, her hafta pastane ödülü ile ödüllendiriliyor. Amacımız öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlıklarını devam ettirebilmek ve kitap sevgisini kazanmalarını sağlamak. Bu tür organizasyonları yapmaya ve öğrencilerimize okuma alışkanlığını aşılmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

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