En çok kitap okuyanlara teşvik ödülü

Kütahya'nın Simav ilçesinde, pandemi kısıtlamalarında en çok kitap okuyan, üç kategoride toplam 9 vatandaşa, ‘Kütüphaneler Haftası' dolayısıyla teşvik ödülü verildi.

En çok kitap okuyan 65 yaş üzeri kategorisinden Ahmet Körük, Nazlı Meter, Sami Girginer, Yetişkin kategorisinden Hatice Arslanpamuk, Gülay Berhan Toker, İlknur Türkoğlu ve Çocuk kategorisinden Fatih Banis, Fatih Günaydın ile Müberra Çulha'ya, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve Belediye Başkanı Adil Biçer tarafından teşvik ödülleri verilerek tebrik edildi.

Simav Halk Kütüphanesi Şefi Necdet Toktaş, Kütüphanede 27 bin 930 kitabın olduğunu belirterek, 4 bin 445 kayıtlı üyenin bulunduğu Kütüphaneden aktif olarak 7 bin 537 kişinin yararlandığını ifade etti.