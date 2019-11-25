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'En güzel ve en lezzetli çiğ köfte'yi yapabilmek için yarıştılar

İhlas Vakfı Kütahya Huzur Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri, ’En güzel ve en lezzetli çiğ köfte’yi yapabilmek için yarıştı.

İhlas Vakfı Kütahya Huzur Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri, 'En güzel ve en lezzetli çiğ köfte'yi yapabilmek için yarıştı.


7 ayrı öğrenci grubu, kendi taktik ve yöntemleriyle en iyi köfteyi yoğurabilmek için büyük çaba gösterdi.


Ahmet Aksongur, Necmettin Canbek, Mehmet Kırıcı, Cemil Ceylan ve Bayram Baykara'dan oluşan juri heyeti, öğrenciler tarafından yapılan çiğ köftelere lezzet ve görünümüne puan verdi.


Yarışmada birinciliği yurdun Silah grubu, ikinciliği Anadolu grubu ve üçüncülüğü Yıldızlar grubu öğrencileri elde etti.


Huzur Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Necmettin Canbek, sosyal etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirdikleri 'En güzel ve en lezzetli çiğ köfte' yarışmanın bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini dile getirdi.


Yarışma öğrencilere hediye takdimi ve yapılan çiğ köftelerin ikramıyla sora erdi.

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