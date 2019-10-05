İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

En ucuz içme suyu Hisarcık'ta

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde içme suyunun tonu 5 yıl aradan sonra yapılan zamla 1.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde içme suyunun tonu 5 yıl aradan sonra yapılan zamla 1.75 TL'ye yükselirken, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, halen bölgede en düşük içme suyu fiyatının Hisarcık'ta olduğunu belirtti.


İçme suyuna yapılan zam gerekçeleri hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Fatih Çalışkan,” 2014 yılında göreve geldiğimizde 1 ton içme suyunun ortalama fiyatı 1,70 TL'den ücretlendirilmekteydi. İlçe halkımızı akıllı sayaç uygulamasına teşvik etmek için içme ve kullanma suyunu 75 kuruşa düşürdük ve 5 yıl boyunca hiç zam yapmadan bu tarife ile devam ettik. Ancak hepimizin de bildiği gibi ilçemiz içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları SUKAP projesi kapsamında yenilenmektedir. Bu yapılan hizmetlerinde belediyemize maliyet olarak bir yansıması vardır. Bundan dolayı 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Ekim Ayı Belediye Meclisi toplantısında 1' e karşı 9 oy çokluğu ile ön yüklemeli akıllı sayaç kullanan abonelerimiz için 1 ton içme suyunun ücreti 1.75 TL'ye çıkarılmıştır. Ayrıca Ülkemiz ve bölgemiz olmak üzere, en düşük su fiyatının da ilçemizde bulunduğunun bilinmesini bilgilerinize sunarım” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.