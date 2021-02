Endüstriyel plantasyon sahasında üretim

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce Orman Genel Müdürlüğü'nün, doğal ormanlar üzerindeki baskıları azaltmak ve ülkenin odun hammaddesi ihtiyaçlarının yerli kaynaklardan karşılanması amacıyla başlattığı Endüstriyel Plantasyon çalışmaları uygulandığı bildirildi.

Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Çınarlıdere Orman İşletme Şefliği 204 No'lu endüstriyel plantasyon sahası da bu sahalardan biri. 73.7 Hektar alana sahip sahada yapılan üretim çalışmaları Bölge Müdürü Hasan Keskin tarafından kontrol edildi. Sahada yapılan incelemelerde, Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarcı, Tavşanlı Orman İşletme Müdürü Sinan Özdağ ve Orman İşletme Şefleri de yer aldı.

Üretim işinde çalışan Kışlademirli köylüleriyle de bir araya gelen Bölge Müdürü Hasan Keskin, orman işçiliğinin ağır işçilik olduğunu ve can ve mal güvenliği için çok dikkatli çalışmalarını istedi. Her şeyden önce can güvenliğinin geldiğini dile getiren Bölge Müdürü Keskin, üretim işlerinin tekniğine uygun bir şekilde yapılması, uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılması, standardizasyona dikkat edilmesi konularında talimatlar verdi.

Dünya yaşamı için vazgeçilmez olan ormanların korunması ve yarınlara taşınması konularına da değinen Keskin, Orman İşletme Şefleri ve tüm mesai arkadaşlarına emek ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Odun hammaddesi ihtiyacının, son yıllarda ahşap kullanımına dönülmesi ile artması ve her yıl büyüyen talebin karşılanması amacı ile hızlı gelişen ağaç türleri ile oluşturulan endüstriyel plantasyon sahaları, yüzde 30 - 50'ye varan ürün artışıyla doğal ormanlarımız üzerindeki baskıyı azaltarak aynı zamanda ormanların korunmasını da sağlıyor.