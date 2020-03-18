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Enerji personeline arama kurtarma eğitimi

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) tarafından Tavşanlı OSB’de faaliyet gösteren Enel Enerji Elektronik San.

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) tarafından Tavşanlı OSB'de faaliyet gösteren Enel Enerji Elektronik San. Tic. A.Ş Arama Kurtarma Ekibine, “Temel Afet Bilinci” ve “Hafif Arama Kurtarma” eğitimleri verildi.


Enel Enerji Elektronik San. Tic. A.Ş' de Sivil Savunma teşkili bünyesinde kurulan Arama Kurtarma Ekibine verilen eğitimde, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı bir şekilde ele alınırken, afetlerden zarar almadan veya en az zararla kurtulabilmek için, bu anlamda alınacak tedbirlerin önemine vurgu yapıldı.


Hafif Arama Kurtarma Eğitimiyle ise, olası afetlerden önce profesyonel ekipler gelene kadar yapılması gereken çalışmalar katılımcılara teorik ve pratik olarak aktarıldı. Eğitimin ardından katılımcılara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ait tam donanımlı kurtarma aracı ve araca ait tüm ekipmanlar tek tek tanıtıldı.

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