Engelleri tanımayan öğretmen

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde öğretmenlik yapan Aziz Kılıçarslan, doğuştan var olan engeline rağmen verdiği mücadele ve başarılarıyla örnek oluyor.

Özellikle son 10 yılda Aslanapa Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yaptığı çalışmalarla, Türkiye genelinde yapılan yarışmalarda Kütahya iline çeşitli dereceler kazandıran ve İstanbul ve Muğla'da, Kütahya ili adına çeşitli etkinlikler ve yarışmalara katılan Kılıçarslan, "Tekerlekli sandalyeye mahkum olmak benim için hiç bir zaman çalışmalarıma engel olmamıştır" dedi.

Kullandığı araçtan her gün öğrencilerinin yardımıyla inen, ceketini bile kendi başına çıkaramayan, ama her gün tam saatinde işinin başına geçen ve Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yapan Aziz Kılıçarsalan, öğrencileri, öğretmenleri ve Aslanapa halkı tarafından çok seviliyor. Kılıçarslan, Halk Eğitim Müdürlüğü'ndeki her faaliyeti kendi planlıyor ve kurs çalışmalarını bire bir takip ediyor. Okuma yazma kursundaki öğrencilere de kendisi ders veriyor.

''Hayatın tam ortasında, iş hayatının tam içinde olmayı hep tercih ettim''

20 yıllık sınıf öğretmeni olduğunu belirten Aziz Kılıçarslan, ''1999 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi'nden sınıf öğretmeni olarak mezun oldum. Aynı yıl Kütahyamızın Eynagazi köyünde sınıf öğretmenliğine başladım. Yaklaşık 7 yıl orada çalıştıktan sonra 2006 yılında Aslanapa ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdür yardımcılığı görevine başladım. 2010 yılından bu tarafa ise bu kurumun müdürlüğünü yapmaktayım. Genetik ataksi rahatsızlığım var. Öğretmenlik hayatımda belki bana bazı zorluklar verdi. Ama şuanda görevime bu rahatsızlıkla birlikte devam ediyorum. Rahatsızlığımın görevimi yapmaya engel olmadığını düşünüyorum ve çevremdeki benim gibi engelli olan insanlara örnek olmaya çalışıyorum. Yaptığımız çalışmalarla hayata tutunmaya çalışıyoruz. 12 yıldır Aslanapa ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde görev yapıyorum. Burada çok büyük başarılara imza attık. Çevremizden de büyük takdir gördük. Ben bu engelimi hiç bir zaman utanılacak bir şey olarak görmedim. Saklanacak ve topluma çıkmama engel bir sorun olarak görmedim. Bilakis, tam tersine,hayatın tam ortasında, iş hayatının tam içinde olmayı hep tercih ettim. Hep göz ününde olmayı tercih ettim. Eğitime dair nerede yapılacak bir iş varsa ben orada varım, olmaya da çalıştım'' şeklinde konuştu.

''Öğrencilerimin gözündeki o ışık ve duyguyu görmek, beni çok etkilemişti''

Hayatında unutamadığı anının geçen sene katıldıkları yarışma olduğunu belirten Kılıçarslan, "İstanbul'da yapılan bir yarışmada nakış ve iğne oyası dalında bir ödül kazandık. Ödülü almaya giderken yanıma öğretmen ve öğrencilerimi de aldım. Öğrencilerimin gözündeki o ışık ve duyguyu görmek beni çok etkilemişti. Çünkü oanlar ilk defa İstanbul'a gidiyorlardı'' diye konuştu.

Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdür yardımcısı Betül Us ve görev yapan öğretmenler, Aziz Kılıçarslan'la çalışmanın bir ayrıcalık olduğunu ve hiç bir zaman 'Engelinin hiç bir şeye engel olmadığını' gördük dediler. (YD-EFE)