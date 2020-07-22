Engelli bireyler balık tutmak için yarıştı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Engelsiz Öğrenci Birimi organizasyonunda, engellilerin ve refakatçilerinin sosyal mesafe, maske, eldiven ve dezenfektan kullanılarak katıldığı 'Engel tanımıyor, balık tutuyorum' sloganlı balık tutma yarışması yapıldı.

DPÜ Engelsiz Öğrenci Biriminin organizasyonu kapsamında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Yerleşkesindeki büyük gölette Engel Tanımıyor Balık Tutuyorum yarışması düzenlendi. Yarışmaya engelli bireyler ve yakınlarından oluşan yaklaşık 100 kişi katıldı. Kütahya Sportif Amatör Olta Balıkçıları Derneği tarafından yarışmacılara yarışma öncesi balıkçılık ve kullanılan malzemeler hakkında bilgi verildi.

Yaklaşık bir saat süren yarışma sonucunda 'En Çok Balık Tutma' kategorisinde 22 balık tutan Hasan Keskin, 'En Büyük Balık Tutma' kategorisinde ise Kazım Kurnaz birinci oldu. En çok balık tutma kategorisinde Hüseyin Cesur ikinci, Sefa Yiğit üçüncü oldu. En büyük balık tutma kategorisinde ise Alper Ay ikinci, Hava Özkul üçüncü olarak yarışmayı tamamladı.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal ödül töreninde yaptığı konuşmada, pandemi sürecinde evlerinden çıkamayan engelli vatandaşlara bir farkındalık oluşturmak için yarışmayı düzenlediklerini söyledi. Doğaya ve sportif balıkçılığa dikkati çekmek için de bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Uysal, "Bizim üniversitemiz güzel bir üniversite. Üniversitemizi güzel ve anlamlı yapan bir husus da engelliye verdiği önemdir. Biz bunun için hem para harcadık hem de emek harcadık ve neticesini de gördük. Biz yakın bir geçmişte üniversite olarak eğitim alanında erişilebilir bakımdan en iyi eğitim kurumu ödülü aldık. Ayrıca organizasyonumuzun ana sponsoru olan Keramika Seramik'e de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Etkinlik sonunda yarışmada dereceye giren engelli bireylere ödüller verildi.

Etkinliğe Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Bahar, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal, DPÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Hasan Göçmez, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur, SKS Daire Başkanı Vekili Yusuf Ziya Beydüz, Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Miktat Bektaş ve Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Ali Osman Altınay katıldı.