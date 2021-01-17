İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Engelli, hamile ve kronik kamu görevlileri izinli sayılacak

Kütahya’da engelli ve hamile kamu çalışanlarının yoğun kar yağışı nedeniyle yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kütahya'da engelli ve hamile kamu çalışanlarının yoğun kar yağışı nedeniyle yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.


Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdüdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışına bağlı olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle Kütahya il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.