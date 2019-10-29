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''Engelli kardeşlerimize gülen yüz olmaya devam edeceğiz''

Küthaya’nın Çavdarhisar Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından engelli vatandaşlar için el becerileri kursu açıldığı bildirildi.

Küthaya'nın Çavdarhisar Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından engelli vatandaşlar için el becerileri kursu açıldığı bildirildi.


Engelli kardeşlerimize gülen yüz olmaya devam edeceklerini belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Kazak, ''Üç yıl önce başladığımız engelli kardeşlerimize yönelik kurslarımıza devam ediyoruz. Onlar bizle, biz onlarla hayata gülümsüyoruz. El sanatları teknolojileri alanında açtığımız kurslarda, hem zaman geçiren hem el becerilerini geliştiren bu kardeşlerimizle kurduğumuz bağlar gittikçe gelişiyor. Kısacası toplumda onların her zaman yeri olduğunu onlara en güzel şekilde gösteriyoruz'' dedi.


Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, "Engelli kardeşlerimize yönelik bu kurstan dolayı Halk Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. Çavdarhisar Belediyesi olarak biz üzerimize düşen her göreve engelli kardeşlerimiz için hazırız" diye konuştu.

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