Engelli öğrenciye stajında destek ziyareti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Beyazay Derneği Başkanı Mevlüt Ayyüz, Gediz Belediyesi'nde stajyerlik yapan Gediz Selçuklu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi engelli Cavit Eren Köker'e destek ziyaretinde bulundu.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ın girişimleri ile lise son sınıf öğrencisi olan Cavit Eren Köker Gediz Belediyesinde satejyer öğrenci olarak göreve başlamasının ardından Gediz Beyazay Derneği Başkanı Mevlüt Ayyüz Engelli öğrenciye destek ziyaretinde bulundu.

Ziyarette engelli bireylerin sosyal hayata kazandırılması noktasında gayret gösteren Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a teşekkür eden Melüt Ayyüz, “Düne kadar toplumdan uzak tutulan engelli bireylerimiz artık toplumla kaynaşmaya başladı. Toplumun verdiği desteği, eğitim olanaklarını gören aileler artık engelli çocuklarını saklamaz oldular. Bu sayede o çocuklarımız ailelerine yük olmaktan da çıktı. Engelli bireylerimizin birçoğu üretimde, eğitimde belli noktalara geldi. Bu sayede bizlerin faaliyetleri devam ettirmesi gerekliliği de ortaya çıktı. Toplumun her kesimi engelli öğrencilerimizin problemini çözmeye çalışıyor. Başta ailelerimiz, okullarımız, devlete ait olan diğer kurumlar, sivil toplum kuruluşlarımız ve derneklerimiz hepsi engelli vatandaşlarımızın problemlerine yardımcı olmaya çalışıyor. İstiyoruz ki engelli kardeşlerimiz bu engeli aşabilecek güce sahip olsun, hayatta mutlu olmanın yolunu bulsun” diye konuştu.

Destek ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren stajyer öğrenci Cavit Eren Köker, “Belediyede staj yapma imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Muharrem Akçadurak'a, ziyaretime gelerek desteğini ileten Gediz Beyazay Derneği Başkanı Mevlüt Ayyüz'e ve okulda desteklerini hiç esirgemeyen öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum” dedi.