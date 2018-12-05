Engelliler, Eynal Kaplıcaları'nda gönüllerince eğlendi

Kütahya'nın Simav Belediyesi ve Engelliler Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, engelli vatandaşlar, gençler ve çocuklar doyasıya eğlendi. Simav ilçesindeki Eynal Kaplıcaları'nda, engelli vatandaşlara yönelik düzenlenen etkinlik, işaret diliyle yönetilen İstiklal Marşı ile başladı.

Etkinliğe, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkan Vekili Aysun Akın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Kuruluş Müdürü Bilge Sapmaz, Engelliler Derneği Başkanı Canan Yıldırım Ceylan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, Jandarma Binbaşı Mustafa Matar, Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Aktay, engelli vatandaşlar ile aileleri katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, “Bizim ilçemizde engellilerin sorunlarıyla ilgilenen Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğümüz var, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız var ve engelli dostu Simav Belediyemiz var. Engellilere yönelik 110 tane kimlik kartı verildi, bölgemizde 540 aileye evde engelli bakım ücreti ödeniyor, 850 engellimize engelli maaşı ödeniyor” diyerek, yapılan çalışmalar hakkında genel bilgi verdi.

Görme engelli piyanist Dursun Çimen'in İslamoğlu zeybeği ile yaptığı müzikli oyun açılışında, Simav Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulu öğrencileri, islamoğlu zeybek oyununu sergiledi. Engellilerle ailelerinin katıldığı oyunlarla, katılımcılar doyasıya eğlendiler. Simav Engelliler Derneği Başkanı Canan Yıldırım Ceylan ve Dursun Çimen'in söylediği şarkılar ise, salondakilere duygulu anlar yaşattı.

Simav'daki özel öğretim gören öğrencilerin hazırladığı el emeği göz nuru eserlerden oluşan sergi, davetliler tarafından gezildi. Simav Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi Okul Müdürü Tayyer Madak, “Engelli öğrencilerimiz gönüllerince eğleniyorlar, aynı zamanda ürettikleri ürünleri de sergileme imkanımız var. Gönüllerdeki ve zihinlerdeki engellerin kalkması dileğiyle” dedi.

Simav Engelliler Derneği Başkanı Canan Yıldırım Ceylan “ 4 yıldır 350 üyemizle birlikte yapmış olduğumuz programlarımızla, biz çok mutluyuz. Engelli, sağlıklı diye ayırmıyoruz, biz de ayrılmak istemiyoruz” dedi.

Simavlı engellilerin eğlence etkinliği, müzik eşliğinde yapılan yemek ikramı ile sona erdi. (MEİ-EFE)