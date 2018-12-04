Engellilere Başkan Özkan'dan hediye

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri, Belediye Başkanı Süleyman Özkan'ı makamında ziyaret etti. Engelli öğrencilere ait hizmetleri ile engelli dostu özelliğini kazanan Simav Belediyesinde, Başkan Özkan tarafından ilçedeki özel eğitim gören engelli öğrencilere hediye verildi.

Simav'daki Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri ve öğretmenleri ile sohbet eden Başkan Özkan “ Bizim için cennetin anahtarı olan engelli kardeşlerimizin her zaman yanında olduk, destek verdik. Çocuklarımıza eğitim veren fedakar öğretmenlerini, cefakar ailelerini yürekten kutluyorum. Engelliler için bir gün yetmez, yılın 365 günü onlarla beraberiz” dedi. (MEİ-EFE)