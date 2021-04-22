Engelsiz park ve gündüz yaşam merkezi projesinde sona gelindi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yakın bir tarihte hizmete girmesi beklenirken, engelsiz park ve gündüz yaşam merkezi projesini uygulama noktasında sona gelindiği bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, huzurevi ile engelsiz park ve gündüz yaşam merkezi projesinde sona gelindiğini belirtti. Başkan Biçer “Yakın zamanda hizmete girmesi planlanan huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezindeki son durum ve projesi tamamlanmak üzere olan engelsiz park ve gündüz yaşam merkezi ile ilgili olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç'u, Belediye Meclis Üyesi Yüksel Mazılı ile birlikte ziyaret ettik. Simav için hayati öneme sahip olan her iki proje hakkında aldığımız güzel haberler bizleri sevindirdi. İlçemize hayırlı olsun” dedi.