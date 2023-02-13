Enkazda buldukları para ve değerli eşyaları güvenlik güçlerine teslim ettiler

Kütahya'dan Hatay'a desteğe giden maden işçileri, enkazdan onlarca kişiyi kurtarırken, buldukları para ve değerli eşyaları da güvenlik güçlerine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'a, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden desteğe giden maden işçileri, katıldıkları arama- kurtarma çalışmalarında onlarca kişiyi enkazdan sağ çıkardı.

Kütahyalı madenciler, çalışmalar sırasında enkazda buldukları para, altın ve değerli eşyaları da toplayarak güvenlik güçlerine tutanak karşılığı teslim etti.