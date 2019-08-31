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Erbaş, Ülkü Ocakları'nın panayır alanındaki standını ziyaret etti

Kütahya Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Ahmet Erbaş, Simav Panayırı’ndaki Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın standını ziyaret etti.

Kütahya Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Ahmet Erbaş, Simav Panayırı'ndaki Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın standını ziyaret etti.


Milliyetçi Hareket Partisi Simav İlçe Başkanı Nedim Demir, Simav Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Mustafa Köse, Güney Belde Belediye Başkanı Ahmet Çavdar esnaf Eray Efe ile vakıf üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette, Milletvekili Erbaş'a tablo takdim edildi.


Simav'da bir dizi ziyaretlerde bulunan Milletvekili Erbaş, 87 yıldan bu yana sürdürülen geleneğin, Simav'a kültürel değer kazandırdığını belirterek, ticari faaliyet gösteren tüm esnaflara hayırlı kazançlar dilediğini ifade etti.


Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Mustafa Köse, Simav Panayırı'nda açılan standa her yıl ziyarette bulunan Erbaş'a, teşekkür etti. Köse, “Gençlerimize eğitim ve kültür alanında desteklerimiz devam ediyor” dedi.

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