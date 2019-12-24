İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erbaş ve Yıldırım'dan Ceyhun'a tebrik ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı’na atanan Sebahattin Ceyhan’a tebrik ziyaretinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'na atanan Sebahattin Ceyhan'a tebrik ziyaretinde bulundu.


Ziyarette MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı İsmail Küçük, MHP Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Öztürk de hazır bulundu.


Ceyhun, "Nazik ziyaretlerinden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatına ve milletvekili Ahmet Erbaş'a teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.


Ziyarette, Cumhur ittifakının önemine vurgu yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.