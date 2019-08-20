Erdoğan Sarıuşak, takımı ve kamp dönemini değerlendirdi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Bölgesel Amatör Lig takımı TKİ Tavşanlı Linyitspor ikinci kamp dönemini Afyonkarahisar'da sürdürüyor.

Tavşanlı'daki iki haftalık kamp dönemini ve takımı değerlendiren TKİ Tavşanlı Linyitspor Teknik Direktörü Erdoğan Sarıuşak iddialı açıklamalarda bulunarak, “Hedefimiz tabi ki şampiyonluk. Takımımın coşkusu, istek, arzusu ve agresifliğinden memnundum. Sahada kendi felsefesini ve oyun kültürünü rakibine kabul ettiren bir TKİ Tavşanlı Linyitspor olacak” dedi.

Bölgesel Amatör Ligi ekiplerimizden TKİ Tavşanlı Linyitspor'da ilk kamp dönemi sona erdi. İkinci kamp dönemi için Afyonkarahisar'a hareket eden kırmızı-siyahlı kafilede yüzler gülüyor. Kamp dönemi boyunca üç hazırlık karşılaşması daha oynayacak olan Linyitspor, daha sonra kupa maçı öncesi soluğu yeniden Tavşanlı'da alacak. İlk kamp dönemini, takımın durumunu ve oynadıkları İnegölspor maçını değerlendiren TKİ Tavşanlı Linyitspor Teknik Direktörü Erdoğan Sarıuşak, yeni transferlerin takıma katılabileceğinin sinyallerini verdi.

Linyitspor'un iskelet kadrosuna önemli transferler yaptıklarını ve ilk kamp dönemini verimli bir şekilde tamamladıklarını belirten teknik direktör Sarıuşak, “Nokta transferlerle takımımıza güç kattığımızı düşünüyoruz. İlk hafta fiziksel adaptasyon ve genel kuvvet çalışmalarını yaptık. İkinci haftada da dar alan oyunları, top teknikleri ve taktiksel çalışmalarla ilk kamp dönemimizi tamamladık. Oluşturduğumuz kadronun dışında deneme için gelen oyuncularda bu kamp döneminde bizimle birlikte oldular. Takımımızda görmek istediklerimizle anlaşmaya vardık. Bunun ardından bir 2. Lig takımı olan İnegölspor ile hazırlık karşılaşmasına çıktık. Amacımız takımımızın genel durumunu görmekti. Takımımın coşkusu, istek, arzusu ve agresifliğinden memnundum. Skordan çok oyuncularımızın ne yapabileceğini görmek istedik. İlk maçımız ne kadar hazırlık müsabakası da olsa, tabiri caizse gazozuna dahi maç oynasan kazanmak istersin. Bu müsabaka bizim transfer politikamızın ve seçtiğimiz oyuncularda doğru tercihler yaptığımızı gösterdi” dedi.

Kamp döneminin son etap çalışmalarını Afyonkarahisar'da yapacaklarını ifade eden Erdoğan Sarıuşak, “Buradaki çalışmalarımızı tamamlayıp, kupa maçı öncesi Tavşanlı'ya döneceğiz. Afyon'da 17-20-23 Ağustos tarihlerinde hazırlık maçlarımız olacak. Fakat takımların isimleri belli değil. Afyon kampımızın başlaması ile birlikte oynayacağımız takımlarda belli olacak. Transferi noktaladık desek yalan olur. Çünkü kulüplerde hiçbir zaman transfer bitmez. Doğru yaptığınızı zannedersiniz, bir hazırlık karşılaşmasında takımdaki eksikliği fark edersiniz. İhtiyaç doğduğu anda bu açığı kapatmak için transfer yapmak isteyebilirsiniz. Şuanda transferi noktaladık diyemeyiz. Afyon kampımızda oynayacağımız 3 hazırlık müsabakasının sonucunda yine ihtiyaç duyarsak eksiklerimiz doğrultusunda yeni takviyeler yapabiliriz. Eksik görmezsek zaten yapmayacağız” diye konuştu.

“TKİ Tavşanlı Linyitspor'u tercih etmemdeki sebep hedefleriydi” diyen Sarıuşak, “Yoksa ben profesyonel bir kulüpte görev yapan bir antrenördüm. Böyle bir görev geldi ve hedefleri olduğu için tercihimi TKİ Tavşanlı Linyitspor'dan yöne kullandım. Hedefimiz tabi ki şampiyonluk. Bizim amacımız bu doğrultuda hedefe emin adımlarla ilerlerken, TKİ Tavşanlı Linyitspor'a ait bir oyun felsefesi ve oyun kültürü içerisinde olmak. Kendi oyun kültürümüzü ve felsefemizi rakibimize kabul ettirecek bir anlayışla programımızı devam ettireceğiz. Amacımız hedefimiz olan şampiyonluğa hazırlanmak olacak. Taraftarlarımız müsterih olsun. Biz tüm gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Herkes üstüne düşeni yapıyor. Taraftarlarımızın desteğiyle hedeflenen şampiyonluk sevincini hep beraber yaşayacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.