Erenler'den esnaf ziyareti

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Aşağı Çarşı'da esnafları ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Erenler, "Eşyayı dahi incitme diyen, eşyanın kıymetini yaşanmışlıktan kazandığını bilen bir medeniyetin mensuplarıyız.Bugün, eski eşyaları hayata bağlayan ayakkabı tamircilerimiz, ikinci el eşya satıcılarımız ve seyyar satıcılarımız ile hasbihal ettik, bereketli ve bol kazançlar diledik" diye konuştu.

Erenler'in esnaf ziyaretine AK Parti Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç ve bazı parti yöneticileri de iştirak etti.