Erkekler mezarlığı temizledi, kadınlar gözleme hayrı yaptı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şeyhler köyünde erkekler imece usulü mezarlığı temizlerken, kadınlar sacın başına geçip gözleme hayrı yaptılar.

Gönüllülük esasına dayalı olarak imece usulü köy mezarlığının temizliğini gerçekleştirdiklerini söyleyen Köy Muhtarı Mustafa Altın,” Köyümüz erkekleri mezarlığı temizlerken, kadınlarımız sacın başına geçerek hayırseverler tarafından temin edilen un ve yağdan gözleme yaparak hayra katkıda bulundular. Allah herkesin hayrını kabul etsin” dedi.