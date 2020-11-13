Ertekin: "Merkez köylere 9 milyon 96 bin 291 TL yatırım yapıldı"

Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Vali Vekili Halil İbrahim Ertekin'in yanı sıra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Kyak, Birlik Sekreter Vekili Abdullah Kılıç, İl Genel Meclisi üyeleri ile muhtarlar katıldı.

Merkeze bağlı köylerde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Pandemi sürecine rağmen çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğünü belirten Vali Vekili Halil İbrahim Ertekin, “Köylerimizi ziyaret ederek eksiklerinin hızla giderilmesi ve ihtiyaçlarını karşılama gayretiyle birlik ve beraberlik içerisinde çalıştık. 2020 yılı içerisinde ulaştırma sektörü yatırımlarına 5 milyon 495 bin 937 TL, içme suyu ve kanalizasyona 4 milyon 149 bin 231 TL, köy konağı, okul onarımı gibi yatırımlarında 281 bin 123 TL olmak üzere toplamda 9 milyon 96 bin 291 TL yatırım yapıldı” diye konuştu.

Koronavirüs salgınının durdurulması noktasında muhtarlardan destek isteyen Ertekin, “Salgını en kısa sürede atlatmalıyız. Maske, mesafe ve temizlik kuralları konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edelim. Süreci atlattığımız takdirde hizmetler daha verimli ve daha faydalı olacak. Köylerimizin ihtiyaçlarını gidermek için birlik ve beraberlik içerisinde elimizden geleni yapacağız” dedi.