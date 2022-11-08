Eser Şenkul: "Türkiye'de 30 bin kişi organ nakli ile sağlığına kavuşmayı bekliyor"

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ile Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen "Organ Bağışı" konulu konferansta konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Türkiye'de yaklaşık 30 bin kişinin organ nakli ile sağlığına kavuşmayı beklediğini ifade etti.

Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen konferansa, Kütahya Valisi Ali Çelik ile eşi Neziha Çelik, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Murat Kırbaç, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Sağlık Müdürlüğü ve Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileri, personellerle birlikte vatandaşlar katıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaklaşık 30 bin kişinin organ nakli ile sağlığına kavuşmayı beklediğini, 2022 Kasım ayı itibariyle gönüllü organ bağışçısı sayısının 638 bin olduğunu, bu sayının ülke nüfusunun yüzde 1‘inden daha az olduğunu belirterek, bu manada yapılan her bağışın kurtarılan bir hayat anlamına geldiğinin unutmaması ve organ bağışı seferberliği başlatmaları gerektiğini belirtti.

“Organ bağışı sayısı yeterli değil”

Kök hücre, kan ve organ bağışına dikkat çekmek için gerçekleştirilen konferansta konuşmacı olarak katılan Nefroloji Uzmanı Doktor Neslihan Tezcan ve Yoğun Bakım Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Gökhan Yaman yaptıkları konuşmada, organ bağışı sayısının yeterli olmadığına dikkat çekerek bireyleri bağış yapmaya davet ettiler. Organ bağışında bulunmak isteyenlerin ildeki sağlık kuruluşlarına başvurabileceklerini, organ bekleyen kişilere umut olunabileceğini ve bu sayede birçok hayatın kurtulacağını ifade ettiler.

Konferans Grup Herdem Ney'in müzik dinletisi ile sona erdi. Konferansın ardından Kütahya Valisi Ali Çelik ve İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, konferansa katılım sağlayan tüm personele ve vatandaşlara teşekkürlerini ilettiler.