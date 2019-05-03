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Eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Kütahya’da, ’Şehit Hüseyin Gürlekli Sanat Pojesi’ kapsamında düzenlenen sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kütahya'da, 'Şehit Hüseyin Gürlekli Sanat Pojesi' kapsamında düzenlenen sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.


Kütahya Kent Konseyi Kültür Sanat Merkezi ve Alparslan Türkeş Akademisi'nin düzenlemiş olduğu ve genç kızlar tarafından yapılan 50 eser adeta göz kamaştırdı.


Kursiyerlere, sanatçılar Sebahat Sarıoğlu, Hakime Gülsoy, Aynur Kinkav, Tevfik Solmaz, Hasan Kara, Emin Karakaya, Metin Tunca, Selime Pehlivan, Ali Kaya ve İsa Han tarafından 6 ay boyuncu yağlı boya resim, enestroke, sigrafitto, ebru, çini ve dekor dallarında 6 ay süren kurslar verildi.


Kursiyerler tarafından yapılan 50 eser Sera AVM'de sergilendi.

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