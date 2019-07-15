Eşini öldürüp intihar etti

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Küplüce köyünde bir kişi, eşini tabancayla öldürdükten sonra, aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, eşi Nimet Yurday'ı (32) silahla vurarak öldüren Enver Yurday (37), daha sonra kendisini de aynı silahla öldürdü.

Telefon tamircisi ve satıcısı olan Enver Yurday, İzmir dönüşü 2 yaşındaki oğlunu annesine bıraktı. Küplüce Köyü Mezarlığı yakınlarında bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Nimet Yurday'ı (32) tabancayla öldüren Enver Yurday, ardından aynı silahla intihar etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.