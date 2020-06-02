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Esire Termal Turizm Merkezi'nde bakım, onarım çalışması

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde belediyeye ait Esire Termal Turizm Merkezi’nde bulunan apart oda ve dairelerde bakım onarım çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde belediyeye ait Esire Termal Turizm Merkezi'nde bulunan apart oda ve dairelerde bakım onarım çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.


Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, termal tesislerdeki 8 saatlik ve 12 günlük apart oda ile 8 apart dairede yaklaşık 1 ay süren fayans döşeme ve boya çalışmalarının tamamlandığını belirtti.


Çalışkan,” Termal tesislerimize tedavi amaçlı gelen hastalarımıza daha temiz, sağlıklı ve modern imkanlar sunmak için apart odalarda periyodik olarak bakım onarım çalışması yapıyoruz. Tesislerde şu an doluluk oranı yüzde 80-90'lara ulaştı. Bakım onarım çalışmasının ardından önümüzdeki günlerde bu oran yüzde 100'lere ulaşacaktır. Kalsiyum, magnezyum sülfat, bikarbonat mineralleri içeren 51 derece sıcaklıktaki şifalı sıcaklarımız romatizmal hastalıklarda, deri hastalıklarında, kas ve eklem ağrılarında, çeşitli kadın hastalıklarında ve içme kürleriyle de; böbrek taşı, mide-barsak sistemi, karaciğer safra kesesi hastalıklarında etkili olmasının yanında sedef hastalığına da iyi geldiği bilinmektedir" diye konuştu.

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