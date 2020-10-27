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Esire Termal Turizm Merkezi'ne 24 apart daire yapımına başlandı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Esire Termal Turizm Merkezine belediye tarafından 24 apart dairenin yapımına başlandığını bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Esire Termal Turizm Merkezine belediye tarafından 24 apart dairenin yapımına başlandığını bildirildi.


Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Esire Termal Turizm Merkezine yapılacak 60'ar metrekarelik 24 apart dairenin yaklaşık 4 Milyon 600 TL'ye mal olacağını söyledi.


Çalışkan,” Bir yılda tamamlamayı planladığımız 24 apart daire sayesinde kaplıcalarımız daha da büyüyecek, ayrıca bölgemize istihdam ve termal turizm açısından büyük katkılar sağlayacaktır. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

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