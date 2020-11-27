İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eski Başkan Hüseyin Sarıkaş vefat etti

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Demokrat Parti eski İlçe Başkanı Hüseyin Sarıkaş, 64 yaşında hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Demokrat Parti eski İlçe Başkanı Hüseyin Sarıkaş, 64 yaşında hayatını kaybetti.


Alzheimer hastası olan eski başkan Hüseyin Sarıkaş, tedavi gördüğü Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.


Bir süre Demokrat Parti İlçe Başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Sarıkaş, pandemi tedbirleri kapsamında ilçe mezarlığı girişinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.