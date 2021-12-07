Eski Belediye Başkanı İsmail Akbulut, koronaya yenildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi eski Dereköy belde Belediye Başkanı İsmail Akbulut, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

3 çocuk babası İsmail Akbulut, yaklaşık iki ay önce yakalandığı corona virüs nedeniyle Manisa'da hastanede tedavi görüyordu.

Solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınan ve entübe edilen Akbulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti.

Akbulut'un Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy'de defnedileceği öğrenildi.