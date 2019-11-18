Eski eşini yaralayıp fırın çalışanını öldüren şüpheli saklandığı evde yakalandı

Kütahya'da boşandığı eşini evinde silahla yaralayan, fırında çalışan bir kişiyi öldürdükten sonra kaçan şüpheli, saklandığı evde yakalandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, eski eşi M.Ç.'yi pompalı tüfekle vurarak yaralayan, ardından da bir fırında çalışan ve eski eşinin erkek arkadaşı olduğunu iddia ettiği Fatih Görü'yü (49) aynı silahla öldürdükten sonra kaçan Süleyman D.'nin (49), merkeze bağlı Üçhüyük köyünde bir evde saklandığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen polislerin geldiğini gören zanlı, suçlarda kullandığı silahı göğsüne dayayarak intihar edeceğini söyledi. Polislerin ikna çabaları sonucu gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.