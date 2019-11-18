İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eski eşini yaralayıp fırın çalışanını öldüren şüpheli saklandığı evde yakalandı

Kütahya’da boşandığı eşini evinde silahla yaralayan, fırında çalışan bir kişiyi öldürdükten sonra kaçan şüpheli, saklandığı evde yakalandı.

Kütahya'da boşandığı eşini evinde silahla yaralayan, fırında çalışan bir kişiyi öldürdükten sonra kaçan şüpheli, saklandığı evde yakalandı.


Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, eski eşi M.Ç.'yi pompalı tüfekle vurarak yaralayan, ardından da bir fırında çalışan ve eski eşinin erkek arkadaşı olduğunu iddia ettiği Fatih Görü'yü (49) aynı silahla öldürdükten sonra kaçan Süleyman D.'nin (49), merkeze bağlı Üçhüyük köyünde bir evde saklandığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen polislerin geldiğini gören zanlı, suçlarda kullandığı silahı göğsüne dayayarak intihar edeceğini söyledi. Polislerin ikna çabaları sonucu gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.