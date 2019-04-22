Eski ev kapıları, masa ve yatak başlığı oluyor

Kütahya'nın Simav ilçesinde, eski evlerin kapılarının masa ve yatak başlığı olarak değerlendirildiği hobi atölyesi açıldı. Ormanlarda kuruyup katı yakıt olarak kullanılan odun ağaç dallarıyla da sehpa çalışmaları yapılıyor.

Hobi olarak başladığı ağaç işleri, yakma ve oyma çalışmalarını gelecek nesillere taşımayı amaçlayan Mehmet Cengiz, “ Bu kapıları eski binalardan, yıkılmaya yüz tutmuş evlerden topluyorum. Bu çalışmalarda tek amacım, odun olarak kullanılan kapıları geri dönüşüm olarak kullanmak ve kazandırmak. Masa ve yatak başlığı olarak kullanılıyor, kafelerde dekor amaçlı kullanılıyor. Bir kapının işlenişi, 15 ile 30 gün arasında vaktimi alıyor. Selçuklu ve Osmanlı motiflerini kullanmaya çalışıyorum, desenlerin kaybolmaması için elimden geleni yapıyorum, gelecek nesillere de bırakmak istiyorum” dedi.

Çeşitli ağaçlardan da sehpa çalışması yapan Cengiz, “ Bu çeşitli ağaçları, ormanlardaki yere düşen kuru dallarını, kestane, kiraz, vişne, ceviz, ağalarının dallarını topluyorum. Atölyede dilim haline getirdiğim ağaç parçalarının kenarlarını temizleyip, sehpa zeminine yapıştırıyorum. Bir sehpanın yapımı yaklaşık iki gün sürüyor” dedi.

Bu çalışmaların yanı sıra, eski evlerden sökülen tahtaları da değerlendirdiğini belirten Cengiz, üzerini temizlediği tahtaları yakma resim ve saat olarak değerlendirdiğini ifade etti.