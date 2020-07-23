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Eski hastane binasından kalorifer peteklerini çalan şahıslar yakaladı

Kütahya’nın Simav ilçesindeki, boş olan eski hastane binasından kalorifer peteklerini çalan şahısların yakaladığı bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki, boş olan eski hastane binasından kalorifer peteklerini çalan şahısların yakaladığı bildirildi.


Hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Simav Doç Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nin eski boş binasından 6 adet kalorifer peteğini sökerek çalan B.Ö.(14), T.A. (19) ve S.A (17) isimli şahısların, T.D. (20) ve Z.D. (49) isimli hurdacılara satmak için anlaştıkları tespit etti. Hurdacılara, çalıntı suç eşyası olan 6 adet kalorifer peteğinin satın alınması veya kabul edilmesi suçundan, diğer üç şahsa da resmi kurumdan hırsızlık suçundan işlem başlatıldığı ve şüphelilerin adli makamlara sevk edildiği belirtildi.

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