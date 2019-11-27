Eski hükümlü Ceylan'ın ‘Duraklar' isimli öyküsüne ödül

“Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi 4 Projesi” kapsamında Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Karanlığı Aydınlananlar" isimli öykü yarışmasında dereceye giren Kütahyalı eski hükümlü Nihat Ceylan'ın “Duraklar” isimli öyküsüne ödül verildi.

"Karanlığı Aydınlananlar" isimli öykü yarışmasında Kütahya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından teslim alınan 7 öykü arasından eski hükümlü Nihat Ceylan'ın "Duraklar" isimli öyküsü Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde, her bölge için en iyi 3 öykü klasmanında Ege Bölgesinde ilk 3'e girmeye hak kazandı.

Nihat Ceylan'ın bölgesel klasmanda Ege Bölgesinde dereceye giren, “Duraklar” isimli eserinin ödül töreni Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey, Cumhuriyet Savcısı Semih Hamedi, Kütahya Denetimli Serbestlik Müdürü Nuray Han ve Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Kasım Demiralp'in katılımları ile Kütahya Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Törende konuşan Başsavcı Evren Akbey, eski hükümlülerin istihdam edilmesiyle olumsuz önyargının giderilmesi konusunda farkındalık arttırmak gerektiğini belirterek, “Sosyal ve ekonomik anlamda toplumsal duyarlılığı geliştirmek için ceza infaz kurumundan salıverildikten sonra veya işlediği suç nedeniyle denetimli serbestlikten yararlanarak kendilerine şans daha verilen yükümlülerin, kendi işini kurdukları veya bir iş sahibi oldukları ve sorumluluklarını yerine getirerek tekrar suça karışmamayı başarabildikleri öykülerinin bir kitap haline getirilerek işverenlere ulaştırılması amaçlanan "Karanlığı Aydınlananlar" isimli öykü yarışmasında dereceye giren eski hükümlü Nihat Ceylan'ı tebrik ediyorum, bu çalışmanın diğer dezavantajlı gruplara örnek teşkil etmesini temenni ediyorum' dedi.

Törende Evren Akbey tarafından dereceye giren eser sahibi eski hükümlü Nihat Ceylan'a yarım altın hediye edildi.