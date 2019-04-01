Eski köy baraj gölü sularının altında kaldı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Kureyşler Baraj Gölü eski Kureyşler köyünü tamamen sular altına gömdü ve açıkta kalan minare fotoğrafçılar için ilgin bir görüntü bıraktı.

Baraj suları altında kalacağı bilindiği için başka bir yere yeniden Kureyşler Köyü inşa edilmişti. Modern olarak inşa edilen köye eğitim anlamında ilk katkı sağlayan kurum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kütahya İşkur Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Türkiye´nin en yeni köyüne Çini kursu halen devam etmekte.

Türkiye´nin en genç en yeni köyü kendi ilklerini çinicilik kursuyla yaşamaya devam ediyor. Halk Eğitim Müdürü Aziz Kılıçarslan, yaptığı açıklamada, ''Köyümüzde eğitim çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz'' dedi.