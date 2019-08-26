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"Eskigediz, 5 aydır neden tanıtılamıyor?"

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesinde, 5 aydır hiç bir tanıtım faaliyetinin yapılmaması tepkiyle karşılanıyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesinde, 5 aydır hiç bir tanıtım faaliyetinin yapılmaması tepkiyle karşılanıyor.


Yaklaşık 3 yıl önce turizm atağına kalkan ve bu konuda önemli adımlar atılan ilçede 5 aydır hiç bir tanıtım faaliyetlerinin tamamen durdurulması ve ilçeye gezi amaçlı gelen misafirlerin gelmemesi, ilçe esnaflarını zor durumda bırakıyor.


Eskigediz beldesinin eşsiz olan binlerce yıllık tarihinin iyi tanıtılması ve turizm şirketlerinin gezi turlarına Eskigediz'in de eklenmesini isteyen vatandaşlar, "Daha 5 ay önce ulusal ve yerel medyada çok sık olarak ismi geçen beldelerinin isimlerini 5 aydır tanıtılmaması oldukça üzücü. Tarihi evleri, su kemeri, camileri, hamamları ve daha birçok değere sahip olan beldenin sessizliğe bürünmesi ekonomik olarak esnafımızda kayıba yol açıyor. Beldemize gelen ziyaretçi sayısında inanılmaz düşüş yaşanıyor. Yetkililerin bir an evvel binlerce yıllık medeniyete sahip Eskigediz beldemizin ulusal ve dünya genelinde tanıtımı için gerekli çalışmaları başlatmalarını istiyoruz" dediler.(YD-EFE)

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