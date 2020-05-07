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Eskigediz beldesi karantinaya alındı

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesi korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından karantina altına alındı.

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesi korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından karantina altına alındı.



Gediz merkeze 7 kilometre uzaklıkta bulunan, 3 bin kişinin yaşadığı Eskigediz beldesi, 'Covid-19' vakalarının artması nedeniyle karantinaya alındı. Beldeye giriş çıkışlar kapatıldı. Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, korono virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasının engellemek için böyle bir karar alındığını söyledi.



İlçe Hıfzısıhha Kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantı sonrasında Eskigediz beldesinde tespit edilen pozitif vakalar nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı için karantina uygulaması başlatılmasına, giriş çıkışların kişilerin sağlık durumunu tehdit edecek acil durumlar dışında ikinci bir emre kadar yasaklanmasına karar verildi. Ayrıca pozitif sonuçlu tespit edilen ve bu kişilere temaslı kişilerin ev karantina süreçlerinin devam etmesine, Eskigediz Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan personelin gerekli önlemleri alarak görevlerine devam etmesine, Eskigediz beldesinde ikamet eden vatandaşlarca Vefa Sosyal Destek Birimine bildirilen ihtiyaçların ilgili kurumlarca karşılanması kararları alındı.



Diğer yandan Hisarcık ve Emet'e gitmek isteyen vatandaşların Güzüngülü Kavşağı'nı kullanmaları istenildi. Ayrıca Eceköy ve çevresindeki yolların Eskigediz'e ulaşımda kullanılmaması için tedbirler alınacağı öğrenildi.

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