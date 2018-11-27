Eskigediz Beldesi'nde yaşam alanı çalışmaları

Kütahya'nın Eskigediz Belediyesi, gerçekleştirdiği çalışmalar ile belde merkezine ve mahallelere yeni parklar kazandırmaya devam ediyor.

Belde de, Park Mahallesi, Eskigediz Kültür Salonu karşısına yaşam alanı ve park çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Belediye Başkanı Ercan Şimşek, yaptığı açıklamada, ''Belde halkımız için yeni bir dinlence ve oyun alanı oluşturuldu. Yapımı tamamlanan park içerisinde çocuklar için farklı oyun alanları tasarlanırken yetişkinler için de spor ve dinlence alanlarını yer verdik. 6 bin metrekarelik alan üzerine yapılan yeni park içerisinde, çatılı çocuk oyun grubu, kum havuzu çocuk oyun alanı, fitness spor aletleri, oturma bankları, piknik masaları, üstü kapalı çardak yürüyüş yolu ve yeşil alanlara yer verildi. Belediye ekiplerimiz tarafından, yapısal çalışmaları devam eden parkın yeşil alanları için 500 adet ağaç ve süs bitkisi fidanı dikimi gerçekleştiriyor. Eskigediz belediyesi olarak her mahalleye dinlence ve yeşil alanlar kazandırarak özellikle çocukların doyasıya eğlenecekleri oyun alanlarının sayısını arttırmaya özen gösteren bir belediyecilik anlayışı ile halkımızın hizmetinizdeyiz'' dedi.(YD-EFE)