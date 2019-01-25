İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskigediz'de toprak kayması

Kütahya’nın Eskigediz Beldesi’nde aşırı yağıştan dolayı toprak kayması meydana geldi,Edinilen bilgiye göre Eskigediz Beldesi Gazi İlköğretim Okulu Karşısında Gediz Çayı kenarında 25-30 metre yüksekliğinde 40-45 metre genişliğinde toprak kayması meydana geldi.

Kütahya'nın Eskigediz Beldesi'nde aşırı yağıştan dolayı toprak kayması meydana geldi,


Edinilen bilgiye göre Eskigediz Beldesi Gazi İlköğretim Okulu Karşısında Gediz Çayı kenarında 25-30 metre yüksekliğinde 40-45 metre genişliğinde toprak kayması meydana geldi.


Meydana gelen toprak kayması sonucu bir evde maddi hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.


Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek, yaptığı açıklamada, ''Kayan toprağın Gediz Çayı'nın bir bölümünü doldurması nedeniyle, DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından dere temizlik ve ıslah çalışmalarına başlanıldı. Yapılan çalışmaların başlamasında emeği geçen Kütahya Milletvekilimiz Ahmet Tan, DSİ 3. Bölge Müdürü Murat Gül, Kütahya DSİ 34. Şube Müdürü Emre Moralıoğlu ve Beldemizde çalışan DSİ personeline şahsım ve beldem adına teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.