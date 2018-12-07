Eskigediz'i turizme kazandırma çalışmaları devam ediyor

Tarihi cami ve hamamlarıyla ünlü Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz Beldesi, turizme kazandırılmayı bekliyor. Bu kapsamda beldede, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ikinci toplantısını yaptı.

Eskigediz Belediyesi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantı da, Eskigediz'in, tarihin derin izlerini taşıdığını belirten Kurul Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık, ''Eskigediz Kütahya'da kendi kültürel dokusunu bugüne taşıyan çok önemli bir belde. Bundan önce geldiğimizde belediye başkanının yaşadığı heyecanı kurul olarak görmüştük. Amacımız Kültür Bakanlığı'nın Kütahya'da bir birimi olan, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü aracılığı ile, buradaki kültürel dokunun gelecek nesillere aktarılması konusunda, bir yol haritası çizmektir aslında. Belediye başkanının bu konudaki heyecanı hakikaten bizi özel olarak, kurul üyeleri olarak Eskigediz'i daha iyi tanımak için gayretlendirmiştir. Amacımız buradaki kültüler dokuyu, gelecek nesillere nasıl aktarabileceğimizin yol haritasını çizmek'' dedi.

Belediye Başkanı Ercan Şimşek, ''Bugün Kütahya'daki Koruma Kurulumuzun Eskigediz'deki 2. toplantısı beldemizdeki sivil mimarinin hayata kazandırılması konuları yönünde gerçekleştirildi. İlçemiz için hayırlı olsun inşallah''dedi.(YD-EFE)