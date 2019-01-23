Eskigediz'i turizme kazandırma çalışmaları devam ediyor

Kütahya'nın Eskigediz Beldesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu çalışmalarına devam ediyor.

Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek, yaptığı açıklamada, ''Kütahya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun aylık toplantı programı kapsamında Beldemiz tarihi Koca Bahçe Meydanı'nın cephe sağlıklaştırma 2R projesi hakkında kurul üyeleri tarafından incelmelerde bulunuldu. Amacımız Eskigediz beldemizi turizmde Küthaya'da hak ettiği yere ve değere getirmek'' diye konuştu.